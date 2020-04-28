Комфорт і безпека у програші, якщо опонент – прибуток: чим загрожує порушення ДБН забудовниками

15:57, 28.04.2020

Нехтування українськими забудовниками нормами будівництва вже стало, на жаль, справою звичною. Більш того, подібна практика навіть частково узаконена. Будувати будинки можна з відхиленнями від містобудівних норм, для цього забудовнику лише потрібно вказати причини, які ускладнюють дотримання будівельних нормативів і які заходи він пропонує в якості компенсації. Таким чином, узгодивши відхилення від ДБН, можна законно уникнути виконання будівельних правил.

Чому забудовники порушують ДБН

Забудовники порушують норми з різних причин. Часто, якщо слідувати всім будівельним нормам, то підсумкова ціна для покупця буде високою. Шляхом відхилень від дотримання норм, зниженням рівня комфорту і безпеки, виходить уникнути певних витрат і знизити собівартість.

Варто зазначити, що забудовник часто економить на матеріалах та іншому зовсім не для того, щоб запропонувати інвесторам більш вигідний варіант. Порушення зустрічаються не тільки в економкласі, але і в елітних новобудовах. У той же час ціна такої нерухомості не стає нижчою.

Також порушення відбуваються тому, що значну їх частину дуже важко визначити після того, як зведення закінчено та оздоблювальні роботи проведені. З цієї причини ДБН не дотримуються, адже все одно ніхто сильно перевіряти і розбиратися з порушеннями не буде.

Звичайно, деякі нормативи і правда застаріли й не відповідають запитам сучасності. Наприклад, норми щодо сміттєпроводів вже ліквідовані. Прогрес невтомно рухається вперед, з'явилися нові техніки будівництва, інші потреби у населення, які диктують зміни умов проживання. Однак багатьох будівельних норм доцільно дотримуватися і зараз, так як їх порушення призводить до того, що проживання в квартирі стає некомфортним, а часом і небезпечним.

Але, на жаль, для багатьох забудовників комфорт і безпека можуть програти в суперечці, якщо їх опонентом виступає прибуток.

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Вирішують деталі

Через те, що в багатьох випадках рішення забудовниками питання освітлення приміщення відбувається за принципом "як вийде", вікна часто виходять на північ, а тому пряме сонячне світло або надходить туди в дуже обмеженій кількості, або не надходить взагалі.

Також квартири на перших поверхах будуть погано освітлюватися сонячним світлом, якщо при будівництві забудовник порушить норми щодо відстаней між будинками. Крім того, через збільшення відсотка забудови, зменшується організація прибудинкової території і місць для паркування буде недостатньо.

Відмова від технічного поверху значно вплине на комфорт проживання – будинок без нього приречений на безліч проблем в роботі вентиляції, інженерних мереж тощо.

В результаті економії на якості і кількості ліфтового обладнання та резервних ліній живлення до них – мешканці будуть опинятися в постійних чергах. Більш того, при відключенні електрики жителі і гості будинку просто застрягнуть.

У разі пожежі особливо небезпечні наслідки порушень щодо ширини сходових клітин і маршів.

На кону – життя

Важливо розуміти, що будівельні норми придумані зовсім не для того, щоб ускладнювати процес зведення будівель. Стандарти написані не заради формальності, а заради безпеки людей, які будуть проживати в спорудженому приміщенні. Вони покликані захистити об'єкт і майбутніх мешканців від різних негативних наслідків, які в минулому приводили не тільки до псування майна, а й до людських жертв.

Багато з цих норм не інакше як "написані кров'ю". На жаль, часто забудовники нехтують дотриманням норм, що виражає їх готовність платити за порушення людським життям.

Тому не варто купувати житло бездумно, потрібно шукати той варіант, в якому немає порушень, які можуть негативно позначитися не тільки на вашому комфорті, але і безпеці.