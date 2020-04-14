Клас наслідків: що це і до яких шахрайств вдаються забудовники

20:01, 14.04.2020

В Україні всі будівельні об'єкти оцінюють за класами наслідків: незначний, середній і значний. Клас присвоюється об'єкту на етапі проектування. Однак забудовники часто навмисно визначають його невірно. Розглянемо, чому так відбувається і чим це загрожує інвестору.

Що таке клас наслідків

Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд – це характеристика рівня можливої небезпеки для життя і здоров'я людей, які постійно або періодично будуть перебувати на об'єкті або зовні, а також матеріальних збитків або соціальних втрат, пов'язаних з припиненням експлуатації або втратою цілісності об'єкта.

Віднесення об'єкта до певного класу наслідків здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва. Потім правильність визначення класу наслідків перевіряється під час проведення експертизи проектної документації, якщо проведення такої експертизи є обов'язковим відповідно до закону.

Перетворення категорій складності в класи наслідків

До 2017 року ключовим поняттям в сфері будівельної діяльності була категорія складності об'єкта, яка встановлювала вимоги щодо надійності і безпеки проектованих будівель.

Категорію складності об'єкта будівництва визначали проектувальник і замовник на початковій стадії проектування.

Саме віднесення об'єкта до певної категорії складності обумовлювало весь подальший процес і його складність, починаючи від обсягу проектної документації та точки контролю, і закінчуючи введенням об'єкта в експлуатацію. Також це був визначальний критерій при виборі підрядної організації (види ліцензій, право виконувати різні види будівельних робіт на об'єктах).

Всі об'єкти поділялися на 5 категорій. Так як для об'єктів 1-3 досить було тільки подати декларацію на початок будівельних робіт, чимало забудовників вдавалися до навмисного заниження категорії, розбиваючи великі ЖК на окремі будинки. Таким чином вони привласнювали кожному окремому об'єкту 3-ю категорію складності, замість необхідної для ЖК 4-ої і могли реалізовувати об'єкт без експертизи проектної документації, недоліки в якій могли бути виявлені тільки при введенні в експлуатацію.

Подібні порушення набули масового характеру і будівельний бізнес перетворився в хаос. Тому з 2017 року в ряд законодавчих актів внесли зміни, які скасували визначення категорій складності об'єктів. Тепер всі об'єкти поділяються на 3 класи: незначні наслідки – СС1, середні – СС2 і значні – СС3.

Таким чином, об'єкти 3-4 категорій складності, в яких була найбільша кількість маніпуляцій, визначили в середній клас наслідків (СС2). Для класів СС2 і СС3 експертиза проектної документації є обов'язковою, а починати будівельні роботи можна тільки після отримання відповідного дозволу.

В чому відмінність між класами наслідків

До незначного класу наслідків СС1 відносяться житлові будинки до 4-х поверхів включно. Їх вихід з ладу загрожує життю і здоров'ю до 50 осіб, які перебувають в будівлі постійно, до 100 – періодично, і до 100 – зовні. Можливі економічні збитки сягають суми в 2 500 мінімальних зарплат. Для початку будівництва таких об'єктів проходження експертизи потрібно лише в окремих випадках: при будівництві в складних інженерно-геологічних умовах – в частині міцності і надійності; і при будівництві з використанням бюджетних коштів – в частині кошторисної документації. Віднесені до такого класу споруди (серед яких і приватні будинки) є найбільш поширеними в Україні.

У середній клас наслідків СС2 входять житлові будинки від 5 поверхів. Їх вихід з ладу загрожує життю і здоров'ю від 50 до 400 осіб, які перебувають в будівлі постійно, від 100 до 1 000 – періодично, і від 100 до 50 000 – зовні. Можливі економічні збитки сягають суми в розмірі від 2 500 до 50 000 мінімальних зарплат. Проходження експертизи проектної документації перед початком будівельних робіт є обов'язковим.

Значний клас наслідків СС3 охоплює житлові комплекси багатоповерхових будинків, комплекси з торговими та громадськими центрами. Їх вихід з ладу загрожує життю і здоров'ю для понад 400 осіб, які перебувають в будівлі постійно, більше 1 000 – періодично, і більше 50 000 – зовні. Можливі економічні збитки перевищують суму в 50 000 мінімальних зарплат. Вихід з ладу таких споруд може призвести до руйнування об'єктів національного масштабу енергетичної і транспортної інфраструктури, а також культурно-історичної спадщини. Експертиза об'єкта віднесеного до цього класу є обов'язковою умовою перед початком будівництва.

На що інвестору слід звернути увагу

Як правило, чим вище присвоєний клас наслідків, тим вище кошторисна вартість об'єкта. І без того високий обсяг витрат на стадії проекту можуть намагатися оптимізувати шляхом присвоєння більш низького класу, що несе меншу кількість процедур, а значить менше часу і бюджетів.

Інвестору житла важливо перевірити правильність заявленого забудовником класу відповідальності будинку або житлового комплексу, так як у формальній площині це може нести додаткові ризики. Якщо контролюючі органи виявлять невідповідність класу заявленому, то анулюють документ на виконання будівельних робіт. Більш того, проведення будівництва, фактично, може бути позначено як самовільне, експлуатація об'єкта заборонена, а перспективи інвесторів стануть розмитими.

Однак головним фактором ризику при заниженні забудовником класу наслідків все ж є надійність і безпека спорудженого об'єкта. Неадекватна оцінка класу наслідків може негативно вплинути безпосередньо на якість і безпеку будинку. Проявитися це може при техногенних катастрофах і фізичних впливах на будівлі.