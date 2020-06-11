Київміськрада продала землю для забудови під навчальний корпус, а там зводять ЖК

15:39, 11.06.2020 46

Київміськрада продала земельну ділянку приватному вищому навчальному закладу під забудову для навчального корпусу, проте фірма-землекористувач зводить там ЖК НОВИЙ АВТОГРАФ.

Про це йдеться в експертній думці щодо ЖК НОВИЙ АВТОГРАФ на ресурсі НЕРУХОМІ.

Візуалізація ЖК НОВИЙ АВТОГРАФ
new-avtograf.com.ua

Зазначається, що наразі цільове призначення землі відповідає намірам замовника ТОВ "ФАСАД щодо забудови: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Однак, згідно з рішенням Київської міської ради, ділянка продавалася Київському університету туризму, економіки і права для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового навчально-виробничого корпусу.

Яким чином змінилося цільове призначення невідомо. Інформація про підстави відсутня.

Більш того, зазначається, що дії при купівлі-продажу землі викликали інтерес правоохоронних органів, про що відкрито кримінальну справу.

Детальніше про ці та інші невідповідності, та чим вони загрожують інвесторам житлового комплексу НОВИЙ АВТОГРАФ – читайте на сторінці ЖК, в розділі Документи.

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