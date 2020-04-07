Карантин змінив пріоритети українців у виборі житла

10:43, 7.04.2020

Карантин як спосіб боротьби з поширенням вірусу змусив українців подивитися під іншим кутом на багато речей. Торкнулося це і переваг у виборі житла. Тепер покупці нерухомості більш виважено підходять до пошуку і не просто віддають данину моді, а звертають увагу на фактори, що безпосередньо впливають на комфорт проживання.

НЕРУХОМІ опитали 20 сімей респондентів, які збираються придбати житло в цьому році, і виділили кілька параметрів, до яких люди поміняли свій підхід.

Місце для усамітнення

Квартира з мінімумом внутрішніх перегородок здається чудовою доти, доки в ній не доводиться знаходитися тривалий час разом з усією родиною.

До такого висновку дійшла більшість опитаних сімей, які розглядали квартиру-студію як сучасну норму і на хвилі модного буму знесли стіни кількох кімнат, об'єднавши їх в одну.

Нехай таке планування і дозволяє відчути простір навіть в самому крихітному приміщенні, але усамітнитися там не видається можливим.

Не обов'язково бути інтровертом, щоб оцінити важливість цього моменту на карантині. Адже навіть дуже близькі люди через відсутність особистої території і можливості побути хоч трохи на самоті, зрештою починають відчувати дискомфорт і роздратування.

Як показав "карантинний досвід" багатьох пар, в квартирі без стін комфортно жити можна тільки одному.

Кухня за стіною

Кухня обов'язково повинна бути відокремлена стінами або перегородками від вітальні.

Це, до речі, ще один мінус тієї ж квартири-студії, де ці приміщення суміщені і не мають чіткого поділу.

Таке планування підходило тим, хто вважає за краще харчуватися в кафе і ресторанах, а не вдома. Однак в умовах карантину, коли заклади громадського харчування закриті, всі сповна відчули недоліки такої організації простору на собі. Тому як запахами приготованої їжі (добре ще, якщо нічого не підгоріло на плиті) просочуються всі речі в квартирі і навіть найпотужніша витяжка не завжди в змозі допомогти.

Передпокій – брудна зона

Передпокій також повинен бути відокремлена від інших кімнат.

Тепер його розглядають як буферну зону між небезпекою зовні і спокоєм всередині будинку.

Хоча наявність передпокою та його організація визначені державними будівельними нормами, багатьом хотілося знехтувати ним в гонитві за простором.

Однак пандемія нагадала, що після повернення з вулиці особливо важливо не дати бруду поширитися на решту житлової площі.

Тому межі передпокою повинні бути чітко позначені і огороджені.

Балкон та інсоляція

Неволя в квартирі сформувала новий погляд на розкіш – це в будь-який момент мати можливість вийти на балкон. Особливо, якщо він просторий і на сонячній стороні.

Звідси випливає й інший важливий аспект, на який раніше українці не звертали належної уваги – рівень інсоляції.

Більшість опитаних помітили, що живуть, виявляється, в темних і погано освітлених сонячними променями квартирах. Що не додає позитиву до і так не дуже веселого настрою.

Тому тепер українці при виборі більш пильно дивляться на те, щоб квартира була добре інсольована.

Санвузол

Санвузол. Роздільний. Крапка :)

І знову приватний будинок

Щасливі ті люди, що мають можливість проводити карантин в приватному будинку. Адже можна вийти на свіже повітря і сміливо його вдихнути. Можна без маски і документів безпечно прогулюватися біля свого будинку, під відкритим небом займатися спортом і не переживати, що вам випишуть штраф. Саме так зараз думає більшість власників квартир.

Карантин показав, що будинок має ті переваги, які квартирі не переплюнути – свою особисту прибудинкову територію, де ви можете робити все, що вам заманеться.

Таким чином, зацікавленість в покупці приватного будинку, ніж квартири, у городян значно зросла.

Звичайно, зараз ми не будемо описувати, що і квартира, в свою чергу, має ряд переваг. Зазвичай в цій сутичці виграє близькість до центру та інфраструктури. Час від часу перевага українців у великих містах зростає в бік приватного сектора, але потім повертається на круги своя. Кризові процеси і зниження доходів, які всі очікують після карантину, будуть тому сприяти.