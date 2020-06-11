Кабмін призначив нового главу Держгеокадастру: що про нього відомо

18:06, 11.06.2020 22

Кабмін призначив уповноваженого президента із земельних питань Романа Лещенка главою Держгеокадастру. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 10 червня.

Лещенко з жовтня 2019 працював позаштатним уповноваженим президента Володимира Зеленського із земельних питань.

Роман Лещенко очолив Держгеокадастр
cg.gov.ua

Раніше Роман Лещенко зазначав, що земельна реформа – це не про зняття мораторію і не про розпродаж землі. "Це про наведення порядку в земельних відносинах України. Земельна реформа – це живий організм, який постійно повинен удосконалюватися і доповнюватися", – говорив він.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в травні Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Башлик пізніше повідомив, що дізнався про звільнення з інтернету, і вважає його політичним рішенням.

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