JP Morgan спрогнозував масштабне падіння економіки України

12:49, 15.05.2020

Аналітики JP Morgan прогнозують економічний спад в Україні на 5,1% ВВП у 2020 році при інфляції 3,7% з невеликим дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу у 0,2% ВВП.

Про це йдеться в огляді від 5 травня.

Згідно з ним, наступного року зростання економіки може скласти 6,3% при інфляції 6%, а у поточному рахунку буде зафіксований невеликий профіцит у 0,1% ВВП.

Згідно з останнім прогнозом, курс гривні до кінця другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 грн/$ 1, потім зміцнитися до 29 грн/$ 1 на кінець третього і четвертого кварталів і повернутися до 29,5 грн/$1 до кінця першого кварталу наступного року .

JP Morgan зробив невтішний прогноз щодо України flickr.com

Що стосується імпорту товарів, то в JP Morgan прогнозують падіння на 35%, що значно краще, ніж падіння на 52% у 2009 році. Однак аналітики відзначають, що падіння імпорту може бути більш значним.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Україні очікування будівельних підприємств у II кварталі 2020 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності різко впали.