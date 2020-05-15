УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Всі

JP Morgan спрогнозував масштабне падіння економіки України

15.05.2020 - 12:49

Аналітики JP Morgan прогнозують економічний спад в Україні на 5,1% ВВП у 2020 році при інфляції 3,7% з невеликим дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу у 0,2% ВВП.

Про це йдеться в огляді від 5 травня.

Згідно з ним, наступного року зростання економіки може скласти 6,3% при інфляції 6%, а у поточному рахунку буде зафіксований невеликий профіцит у 0,1% ВВП.

Згідно з останнім прогнозом, курс гривні до кінця другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 грн/$ 1, потім зміцнитися до 29 грн/$ 1 на кінець третього і четвертого кварталів і повернутися до 29,5 грн/$1 до кінця першого кварталу наступного року .

JP Morgan зробив невтішний прогноз щодо України

flickr.com

Що стосується імпорту товарів, то в JP Morgan прогнозують падіння на 35%, що значно краще, ніж падіння на 52% у 2009 році. Однак аналітики відзначають, що падіння імпорту може бути більш значним.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Україні очікування будівельних підприємств у II кварталі 2020 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності різко впали.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Проєкт Генплану Києва: в столиці хочуть побудувати нові соціальні об'єкти

Проєкт Генплану Києва: в столиці хочуть побудувати нові соціальні об'єкти

Які об'єкти закладені в новому проекті Генплану Києва

15.05.2020 - 19:00
Середня площа житла за Києвом зменшилася майже у два рази

Середня площа житла за Києвом зменшилася майже у два рази

Класичні котеджі втрачають популярність

15.05.2020 - 18:20
Асоціація міст України попросила Кабмін розблокувати роботу ДАБІ

Асоціація міст України попросила Кабмін розблокувати роботу ДАБІ

Кличко вважає неприпустимим залишити сферу містобудування без контролю

15.05.2020 - 18:00
І так зійде: в Єгипті побудували магістраль у сантиметрах від висотки. Фото

І так зійде: в Єгипті побудували магістраль у сантиметрах від висотки. Фото

Чиновники запевняють, що за документами там будівель не повинно бути

15.05.2020 - 17:37
Нові правила отримання містобудівних умов: у КМДА дали роз'яснення

Нові правила отримання містобудівних умов: у КМДА дали роз'яснення

У КМДА розповіли про основні помилки

15.05.2020 - 17:19