Індекс квартири: скільки потрібно працювати, щоб купити своє житло

13:18, 25.02.2020

Процес придбання першої квартири для українців завжди дуже особливий, що супроводжується безліччю труднощів. Частково тому, що ми все ще новачки в цій справі. Попередні покоління квартири отримували безоплатно, тобто даром. Був навіть період, коли покупка житла вважалася чимось непристойним, синонімом незаконної діяльності.

Потім стався перший бум житлового будівництва, що підігрівався безконтрольним кредитуванням і гучними скандалами. Кризове падіння цін в рази і повільне відновлення як купівельної спроможності, так і темпів будівництва принесли українцям багато негативного досвіду. Безліч труднощів в цій сфері існує і зараз: проблеми законодавчого та фіскального характеру, відсутність механізмів захисту покупців, інформаційні маніпуляції, неконтрольовані посередники тощо, але зараз покупка житла стала ознакою достатку.

Проте, варто зазначити, що середньостатистична українська сім'я бере участь в придбанні квартири менше 1 разу за життя.

Кому і як довго потрібно збирати

Ресурс НЕРУХОМІ прицінився, скільки потрібно працювати для того, щоб заробити на 1-кімнатну квартиру в Києві класу економ у новобудові.

Для розрахунку використовувалися середні показники заробітної плати відповідно до державної статистики і ресурсу work.ua станом на грудень 2019-го, і середня вартість квадратного метра 1-кімнатних квартир у новобудовах Києва класу економ за січень 2020-го.

Виходячи з цих даних, якщо відкладати заробітну плату повністю, нічого не витрачаючи на їжу, комуналку, проїзд та інші речі, необхідні для життєдіяльності, то найдовше заробляти на власне житло потрібно вчителям. Юристам і лікарям вдасться накопичити на однокімнатну квартиру в столиці у два рази швидше. Чиновникам і банківським службовцям потрібно відкладати всю зарплату близько двох років. Однак є професії, які дозволяють заробити необхідну суму на покупку квартири в Києві досить швидко – блогерам, айтішникам і міністрам потрібно для цього близько року.