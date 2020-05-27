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Госгеокадастр не зміг провести аерофотозйомку через коронавірус

27.05.2020 - 15:39

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 4 травня вдруге скасувала тендер на проведення аерофотозйомки більшої частини території України очікуваною вартістю 276,59 млн грн.

Про це стало відомо з системи "Прозорро".

У повідомленні наголошується, що у лютому 2020 року оголосили повторний тендер з аерофотозйомкою, створенню цифрових ортофотопланів масштабу 1:10 000 і цифрових моделей рельєфу. Обсяг замовлення становив 426 тис кв. км (крім Львівської, Волинської, Донецької та Луганської областей, Криму і 20-кілометрової буферної зони вздовж державного кордону з усіма сусідніми державами). Очікувана ціна послуг становила 650 грн за один квадратний кілометр.

Тендерна документація вимагала від учасників мати 5 спеціалізованих літаків, 5 цифрових аерофотокамер, 9 двочастотних GNSS-приймачів, низку фахівців і аналогічний досвід.

Госгеокадастр скасував тендер на аерофотозйомку

pixabay.com

На тендер прийшли компанія "SC Primul Meridian SRL" (Румунія) і ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр". Але в результаті 4 травня торги скасували у зв'язку зі скороченням витрат на програму "Проведення земельної реформи" на 2020 рік на 25,08 млн грн. Мова йде про зміни до державного бюджету для фінансування боротьби з поширенням коронавірусу.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Україні вже з 1 січня 2021 року працювати система геопросторових даних, на даний момент вона вже готова майже на 90%.

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