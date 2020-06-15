УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Місто

Злива в Києві: на подільській вулиці утворилися величезні кратери. фото

15.06.2020 - 16:49

Київ потонув після чергової зливи у понеділок, 15 червня. Зокрема на вулиці Турівській у Подільському районі через проблеми зі зливовими стоками потекла річка.

Результати потопу в Києві

НЕРУХОМІ

В результаті асфальт підмило, і посередині проїжджої частини утворилися кілька величезних кратерів. Машини змушені були об'їжджати перешкоди по тротуарах.

Результати потопу в Києві

НЕРУХОМІ

Підкреслимо, що подібна ситуація з підтопленнями – досить часто відбувається в Києві.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не оновлювали десятиліттями. Про це заявив столичний мер Віталій Кличко.

Коментарі

891
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

В Україні спрощено термін реєстрації земельних ділянок

В Україні спрощено термін реєстрації земельних ділянок

Нововведення діятимуть два роки

15.06.2020 - 17:13
У столичних парках встановлять контейнери для роздільного збору сміття

У столичних парках встановлять контейнери для роздільного збору сміття

Перші контейнери з'явилися у парку на Троєщині

15.06.2020 - 16:30
Експерти перевірили ЖК OK'LAND. Відео

Експерти перевірили ЖК OK'LAND. Відео

ДАБІ має намір призупинити будівництво

15.06.2020 - 16:15
У Києві протестувальники побилися з поліцією через будівництво Подольского моста. Відео

У Києві протестувальники побилися з поліцією через будівництво Подольского моста. Відео

Мешканцям не сподобалося, що важка техніка розбиває дорогу

15.06.2020 - 15:05
Скандальне будівництво ТРЦ у Києві: забудовник прибере опору з проїжджої частини

Скандальне будівництво ТРЦ у Києві: забудовник прибере опору з проїжджої частини

В результаті дій забудовника пошкоджена дорога

15.06.2020 - 13:55