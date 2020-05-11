Жителям столичної Оболоні відключать гарячу воду: перелік вулиць

16:47, 11.05.2020

Киянам вже на цьому тижні слід готуватися до відключення гарячої води та вживати відповідних заходів. Води не буде близько двох тижнів.

Так, з 12 травня в Києві почнуть проводити підготовку тепломереж до зимового сезону. Тому жителів різних районів буде чекати відключення води на кілька тижнів. Тепер же стало відомо, що скоро з відключенням води зіткнуться жителі Оболонського району.

У Києві на дві тижня пропаде гаряча вода
darwin2.ru

З 12 по 25 травня гідравлавліческіе випробування проводитимуть на Оболоні, Пріорці, Куренівці і Мінському масиві. Зокрема, це торкнеться таких вулиць:

  • вулиця Коноплянська;

  • вулиця Резервна;

  • вулиця Озерна;

  • вулиця Богатирська;

  • вулиця Бережанська;

  • вулиця Прирічна;

  • вулиця Північна;

  • вулиця Полярна;

  • вулиця Кондратюка;

  • вулиця Калнишевського;

  • вулиця Вишгородська;

  • вулиця Попова;

  • вулиця Автозаводська;

  • вулиця Макіївська;

  • Мінське шосе;

  • вулиця Шахтарська;

  • вулиця Дегтяренко;

  • вулиця Вербова;

  • вулиця Приозерна;

  • проспект Героїв Сталінграду;

  • Оболонський проспект.

Інші новини

У Києві заради церкви мормонів знищили сквер

Кличко попросили обгрунтувати вирубку дерев

16:29, 13.05.2020

Кличко показав незвичайний фонтан, який скоро з'явиться у Києві. Відео

Фонтан встановлять у парку "Володимирська гірка"

13:52, 13.05.2020

Несподіваний поворот у справі "Укрбуд": суд зняв з Микитася електронний браслет і повернув закордонний паспорт

Микитася підозрюють у махінаціях з квартирами для Нацгвардії

13:52, 13.05.2020

В Україні орендарі ТРЦ втратили через карантин більше 50 млрд гривень

Бізнес підрахував втрати від карантину в Україні

18:50, 12.05.2020

51 ЖК з мінімальним ризиком в Одесі

Обіцяні до введення до кінця 2020 року новобудови

18:23, 12.05.2020