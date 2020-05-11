Жителям столичної Оболоні відключать гарячу воду: перелік вулиць

Киянам вже на цьому тижні слід готуватися до відключення гарячої води та вживати відповідних заходів. Води не буде близько двох тижнів.

Так, з 12 травня в Києві почнуть проводити підготовку тепломереж до зимового сезону. Тому жителів різних районів буде чекати відключення води на кілька тижнів. Тепер же стало відомо, що скоро з відключенням води зіткнуться жителі Оболонського району.

У Києві на дві тижня пропаде гаряча вода darwin2.ru

З 12 по 25 травня гідравлавліческіе випробування проводитимуть на Оболоні, Пріорці, Куренівці і Мінському масиві. Зокрема, це торкнеться таких вулиць: