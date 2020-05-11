Жителям столичної Оболоні відключать гарячу воду: перелік вулиць

Киянам вже на цьому тижні слід готуватися до відключення гарячої води та вживати відповідних заходів. Води не буде близько двох тижнів.
Так, з 12 травня в Києві почнуть проводити підготовку тепломереж до зимового сезону. Тому жителів різних районів буде чекати відключення води на кілька тижнів. Тепер же стало відомо, що скоро з відключенням води зіткнуться жителі Оболонського району.
У Києві на дві тижня пропаде гаряча вода
darwin2.ru
З 12 по 25 травня гідравлавліческіе випробування проводитимуть на Оболоні, Пріорці, Куренівці і Мінському масиві. Зокрема, це торкнеться таких вулиць:
вулиця Коноплянська;
вулиця Резервна;
вулиця Озерна;
вулиця Богатирська;
вулиця Бережанська;
вулиця Прирічна;
вулиця Північна;
вулиця Полярна;
вулиця Кондратюка;
вулиця Калнишевського;
вулиця Вишгородська;
вулиця Попова;
вулиця Автозаводська;
вулиця Макіївська;
Мінське шосе;
вулиця Шахтарська;
вулиця Дегтяренко;
вулиця Вербова;
вулиця Приозерна;
проспект Героїв Сталінграду;
Оболонський проспект.