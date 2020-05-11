УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Місто

Жителям столичної Оболоні відключать гарячу воду: перелік вулиць

11.05.2020 - 16:47

Киянам вже на цьому тижні слід готуватися до відключення гарячої води та вживати відповідних заходів. Води не буде близько двох тижнів.

Так, з 12 травня в Києві почнуть проводити підготовку тепломереж до зимового сезону. Тому жителів різних районів буде чекати відключення води на кілька тижнів. Тепер же стало відомо, що скоро з відключенням води зіткнуться жителі Оболонського району.

У Києві на дві тижня пропаде гаряча вода

darwin2.ru

З 12 по 25 травня гідравлавліческіе випробування проводитимуть на Оболоні, Пріорці, Куренівці і Мінському масиві. Зокрема, це торкнеться таких вулиць:

  • вулиця Коноплянська;

  • вулиця Резервна;

  • вулиця Озерна;

  • вулиця Богатирська;

  • вулиця Бережанська;

  • вулиця Прирічна;

  • вулиця Північна;

  • вулиця Полярна;

  • вулиця Кондратюка;

  • вулиця Калнишевського;

  • вулиця Вишгородська;

  • вулиця Попова;

  • вулиця Автозаводська;

  • вулиця Макіївська;

  • Мінське шосе;

  • вулиця Шахтарська;

  • вулиця Дегтяренко;

  • вулиця Вербова;

  • вулиця Приозерна;

  • проспект Героїв Сталінграду;

  • Оболонський проспект.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Петиція про відхилення проєкту Генплану Києва: автори заявили про корупцію

Петиція про відхилення проєкту Генплану Києва: автори заявили про корупцію

Петиція опублікували на сайті столичної міської ради

11.05.2020 - 15:54
Масштабна аварія на водопроводі в Києві: 6 районів залишилися без води

Масштабна аварія на водопроводі в Києві: 6 районів залишилися без води

Ремонтникам вдалося за ніч усунути неполадки

11.05.2020 - 15:46
Як поліпшити енергоефективність будинку: в Мінрегіоні дали кілька порад

Як поліпшити енергоефективність будинку: в Мінрегіоні дали кілька порад

Модернізація будинку залежить від ефективних рішень ОСББ

11.05.2020 - 14:47
Шахрай зі Львова продав у Києві квартиру за 10 млн гривень

Шахрай зі Львова продав у Києві квартиру за 10 млн гривень

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує 12 років у в'язниці

11.05.2020 - 13:42
Скандальна забудова біля музею Пирогово: землю хочуть повернути державі

Скандальна забудова біля музею Пирогово: землю хочуть повернути державі

Суд у справі забудови біля музею Пірогво вже відкрив провадження

11.05.2020 - 13:41