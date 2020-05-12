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Забудова Совських ставків у Києві: мешканці виступають за створення ландшафтного парку

12.05.2020 - 15:49

Кияни подали петицію про створення ландшафтного парку місцевого значення "Совські ставки" замість нового житлового кварталу.

Відповідну петицію розмістили на сайті Київради.

Її автори вважають, що передбачувана проектом нового Генплану Києва забудова нижнього каскаду Совських ставків може призвести до сумних екологічних наслідків і просять депутатів міськради не допустити цього. Зокрема, на їхню думку, забудова нижнього каскаду Совських ставків, передбачена в проекті нового Генерального плану Києва, призведе до зміни руху ґрунтових вод і вплине на загальну гідрологічну ситуацію в цій місцевості, що в свою чергу може спричинити за собою зниження опорної здатності грунту і руйнування будівель мікрорайону.

Совські ставки в Києві

delo.ua

Крім того, автори петиції вважають, що забудова Совських ставків призведе до знищення існуючих зелених насаджень на площі 20,38 га та облаштування замість них близько 2 тисяч паркувальних місць. Також нова житлова забудова в цій місцевості призведе до виникнення на дорогах мікрорайону заторів, особливо в години-пік. Збільшення кількості транспорту також спричинить за собою і погіршення стану повітря і, як наслідок, вплине на здоров'я місцевих жителів.

Автори петиції пропонують Київській міській раді зняти з розгляду проекту нового Генерального плану Києва, залишивши в силі чинний на сьогодні Генплан. Також Київраді пропонують створити регіональний ландшафтний парк місцевого значення "Совські ставки", на частині території якого створити орнітологічний і гідрологічний заказник.

Як повідомляли раніше НЕРУХОМІ, проти проекту Генерального плану Києва була подана петиція, автори якої вважають, що розробка велася з грубими порушеннями законодавства і з ознаками корупції.

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