В Одесі відбулося чергове обвалення: місцеві розповіли про нелегальне будівництво. Фото

В Одесі обвалилася кам'яна огорожа, що була одночасно задньою стіною старих дворових сараїв у провулку Ушинського в районі Старопортофранківської.
Про це повідомляє "Думська". За словами очевидців, подія трапилася близько п'ятої години ранку.
Уламки перегородили проїзд між вулицями Новосельською та Старопортофранковскою, а двірники, які прибирали блоки черепашнику з проїжджої частини, стверджують, що огорожа впала без зовнішніх впливів.
З ними не згодні місцеві жителі: за словами мешканців будинку на вулиці Новосельської, ночами огорожу розхитували бездомні, найняті бізнесменами, які нібито хочуть звести на цьому місці якийсь об'єкт.
За словами одеситів, це досить поширена практика – раніше відразу в декількох дворах на цій вулиці були зруйновані старі сараї, а тепер на їх місці без документів зводяться нові флігелі.
Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Одесі днями обвалився чотириповерховий житловий будинок, в результаті чого пошкоджено чотири квартири, в яких проживають 24 людини.