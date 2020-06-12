В Одесі відбулося чергове обвалення: місцеві розповіли про нелегальне будівництво. Фото

В Одесі обвалилася кам'яна огорожа, що була одночасно задньою стіною старих дворових сараїв у провулку Ушинського в районі Старопортофранківської.

Про це повідомляє "Думська". За словами очевидців, подія трапилася близько п'ятої години ранку.

Уламки перегородили проїзд Думська

Уламки перегородили проїзд між вулицями Новосельською та Старопортофранковскою, а двірники, які прибирали блоки черепашнику з проїжджої частини, стверджують, що огорожа впала без зовнішніх впливів.

З ними не згодні місцеві жителі: за словами мешканців будинку на вулиці Новосельської, ночами огорожу розхитували бездомні, найняті бізнесменами, які нібито хочуть звести на цьому місці якийсь об'єкт.

Уламки перегородили проїзд Думська

За словами одеситів, це досить поширена практика – раніше відразу в декількох дворах на цій вулиці були зруйновані старі сараї, а тепер на їх місці без документів зводяться нові флігелі.

Уламки перегородили проїзд Думська

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Одесі днями обвалився чотириповерховий житловий будинок, в результаті чого пошкоджено чотири квартири, в яких проживають 24 людини.