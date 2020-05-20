В Одесі пляжі очистять від незаконних споруд

На міських пляжах Одеси буде демонтовано низку тимчасових споруд, зведених орендарями без належної документації та погоджень.

Відповідне рішення було прийнято міськвиконкомом у вівторок, 19 травня, передає "Укрінформ".

Фахівці департаменту комунальної власності міськради провели протягом травня обстеження і технічну інвентаризацію тимчасових споруд на пляжних ділянках, встановлених деякими орендарями.

"З'ясувалося, що побудували їх без попереднього узгодження з орендодавцем і дозвільної документації. Демонтажу підлягають, згідно з проєктом рішення виконкому, дві споруди на ділянці між траверсами пляжів "Дельфін", "Чайка","Курортний" і інші", – підкреслив заступник директора департаменту комунальної власності Олександр Ахмеров.

Одеські пляжі очистять від будівель pixabay.com

За його словами, орендарям, якими є комерційні підприємства, департамент видавав розпорядження про порушення "Правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси", проте їх ігнорують.

У свою чергу міський голова Одеси Геннадій Труханов зазначив, що головна мета – домогтися, щоб муніципальні пляжі служили всім одеситам. З огляду на те, що не всі жителі міста можуть і бажають користуватися платними послугами орендарів пляжів, наприклад, за лежаки на їх території.