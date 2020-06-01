У столиці зріс тариф на вивезення сміття: комунальники дали роз'яснення

16:16, 1.06.2020 586

У Києві тариф на вивезення побутових відходів виріс на 3,69 грн через заварювання сміттєпроводів у багатоповерхівках.

Про це повідомили в прес-службі комунального підприємства "Київкомунсервіс".

"Частина киян отримали квитанції зі зміненою сумою оплати за послугу з вивезення побутових відходів. Наскільки вам відомо, з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороб вірусу Covid-19, Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА (засідання протоколу № 13 від 17.03.2020), було прийнято рішення заварити сміттєпроводи у більшості будинках. Це безпосередньо вплинуло на суми у квитанціях", – підкреслили комунальники.

Комунальники нагадали, що розрахунок вартості послуги з вивезення сміття і побутових відходів здійснюється на основі діючих норм.

Тариф на вивіз відходів у Києві виріс
pixabay.com

Для багатоповерхових будинків з упорядкованими сміттєпроводами така норма на одну людину нижче і становить 1,93 куб. м в рік. Для житлових будинків без сміттєпроводів – 2,15 куб. м відповідно.

"З квітня 2019 тарифи на послуги з вивезення побутових відходів не змінювалися, а збільшення плати відбулося тільки у зв'язку з заваркою сміттєпроводів", – уточнюється у повідомленні.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Україна відмовилася від сміттєпроводів, слідуючи європейського тренду – в світі успішно впроваджують роздільний збір сміття, при цьому піклуючись про гігієну і санітарних умовах.

Інші новини

У Києві реконструюють сквер біля Сінного ринку: проект розробили місцеві жителі

Столична влада перевірить проєкт реконструкції скверу

14:44, 1.06.2020 1463 1

У КМДА розповіли, як проходить ремонт доріг у столичних дворах

Всього у Києві в цьому році оновлять 756 прибудинкових територій

13:35, 1.06.2020 1495 1

Рада збирається змінити оподаткування нерухомості

Данило Гетманцев розповів про підготовлюваний законопроєкт

12:48, 1.06.2020 3926 5

Інвестори ЖК, квартири яких продавав банк Аркада, провели масштабний протест. Фото

Люди хочуть залучити владу до вирішення проблеми із зупинкою будівництва

11:56, 1.06.2020 1957 3

Довга епопея з ЖК Укрбуду: чи є надія у інвесторів

Міноборони знайшло рішення, яке має допомогти вирішити питання з недобудовами

11:00, 30.05.2020 12989 2