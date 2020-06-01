У столиці зріс тариф на вивезення сміття: комунальники дали роз'яснення

У Києві тариф на вивезення побутових відходів виріс на 3,69 грн через заварювання сміттєпроводів у багатоповерхівках.

Про це повідомили в прес-службі комунального підприємства "Київкомунсервіс".

"Частина киян отримали квитанції зі зміненою сумою оплати за послугу з вивезення побутових відходів. Наскільки вам відомо, з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороб вірусу Covid-19, Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА (засідання протоколу № 13 від 17.03.2020), було прийнято рішення заварити сміттєпроводи у більшості будинках. Це безпосередньо вплинуло на суми у квитанціях", – підкреслили комунальники.

Комунальники нагадали, що розрахунок вартості послуги з вивезення сміття і побутових відходів здійснюється на основі діючих норм.

Тариф на вивіз відходів у Києві виріс pixabay.com

Для багатоповерхових будинків з упорядкованими сміттєпроводами така норма на одну людину нижче і становить 1,93 куб. м в рік. Для житлових будинків без сміттєпроводів – 2,15 куб. м відповідно.

"З квітня 2019 тарифи на послуги з вивезення побутових відходів не змінювалися, а збільшення плати відбулося тільки у зв'язку з заваркою сміттєпроводів", – уточнюється у повідомленні.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Україна відмовилася від сміттєпроводів, слідуючи європейського тренду – в світі успішно впроваджують роздільний збір сміття, при цьому піклуючись про гігієну і санітарних умовах.