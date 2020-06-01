УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Місто

У столиці зріс тариф на вивезення сміття: комунальники дали роз'яснення

1.06.2020 - 16:16

У Києві тариф на вивезення побутових відходів виріс на 3,69 грн через заварювання сміттєпроводів у багатоповерхівках.

Про це повідомили в прес-службі комунального підприємства "Київкомунсервіс".

"Частина киян отримали квитанції зі зміненою сумою оплати за послугу з вивезення побутових відходів. Наскільки вам відомо, з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороб вірусу Covid-19, Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА (засідання протоколу № 13 від 17.03.2020), було прийнято рішення заварити сміттєпроводи у більшості будинках. Це безпосередньо вплинуло на суми у квитанціях", – підкреслили комунальники.

Комунальники нагадали, що розрахунок вартості послуги з вивезення сміття і побутових відходів здійснюється на основі діючих норм.

Тариф на вивіз відходів у Києві виріс

pixabay.com

Для багатоповерхових будинків з упорядкованими сміттєпроводами така норма на одну людину нижче і становить 1,93 куб. м в рік. Для житлових будинків без сміттєпроводів – 2,15 куб. м відповідно.

"З квітня 2019 тарифи на послуги з вивезення побутових відходів не змінювалися, а збільшення плати відбулося тільки у зв'язку з заваркою сміттєпроводів", – уточнюється у повідомленні.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Україна відмовилася від сміттєпроводів, слідуючи європейського тренду – в світі успішно впроваджують роздільний збір сміття, при цьому піклуючись про гігієну і санітарних умовах.

Коментарі

719
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

У Києві реконструюють сквер біля Сінного ринку: проект розробили місцеві жителі

У Києві реконструюють сквер біля Сінного ринку: проект розробили місцеві жителі

Столична влада перевірить проєкт реконструкції скверу

1.06.2020 - 14:44
У КМДА розповіли, як проходить ремонт доріг у столичних дворах

У КМДА розповіли, як проходить ремонт доріг у столичних дворах

Всього у Києві в цьому році оновлять 756 прибудинкових територій

1.06.2020 - 13:35
Рада збирається змінити оподаткування нерухомості

Рада збирається змінити оподаткування нерухомості

Данило Гетманцев розповів про підготовлюваний законопроєкт

1.06.2020 - 12:48
Інвестори ЖК, квартири яких продавав банк Аркада, провели масштабний протест. Фото

Інвестори ЖК, квартири яких продавав банк Аркада, провели масштабний протест. Фото

Люди хочуть залучити владу до вирішення проблеми із зупинкою будівництва

1.06.2020 - 11:56
Довга епопея з ЖК Укрбуду: чи є надія у інвесторів

Довга епопея з ЖК Укрбуду: чи є надія у інвесторів

Міноборони знайшло рішення, яке має допомогти вирішити питання з недобудовами

30.05.2020 - 11:00