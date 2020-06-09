У столиці будують торговий центр просто на проїжджій частині

13:21, 9.06.2020 99

У Києві на проспекті Леся Курбаса (район Борщагівка), ведеться будівництво торгового центру просто на проїжджій частині.

Про це повідомив в Facebook блогер Сергій Наумович.

Він уточнив, що будівництво ведеться неподалік від ТЦ Апрель. При цьому будівельники зайняли цілу смугу дороги, відгородивши місце будівництва парканом.

"У Києві торгові центри починають наступ на проїжджу частину. В цьому місці, наприклад, тепер будуть автомобільні затори, бо одна смуга з трьох відійде цьому чудовому будинку на кінцевій третього трамвая. Навіщо взагалі нам дороги? Забирайте їх під будівництво торгових центрів і житлових комплексів", – написав Наумович.

При цьому столична влада пообіцяли розібратися з кричущим випадком. "Тупо шок, з'ясовуємо", – додав радник мера Києва Максим Бахматов.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві жителі Борщагівки виступили проти будівництва на кінцевій станції швидкісного трамвая №3.

Інші новини

В Одеській області планують створити місто-курорт з гральної зоною

Курорт планується розмістити на косі між озером Сасик і Чорним морем

13:03, 9.06.2020 989 1

В Україні закони слабо захищають інвесторів на ринку нерухомості – банкіри

Українські банкіри заявили про небезпеку інвестування у сфері будівництва

11:20, 9.06.2020 607

Змінився порядок оренди державного та комунального майна

Влада спростила процедуру оренди

18:45, 5.06.2020 20171 2

У Миколаєві протестували проти будівництва супермаркету. Фото

Люди скаржаться, що у їх квартирах через будівництво з'явилися тріщини

17:31, 5.06.2020 19017 1

Експерти проаналізували ЖК А136 Highlight House. Відео

Дозвіл на будівництво можуть скасувати

17:13, 5.06.2020 15803 7