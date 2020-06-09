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У столиці будують торговий центр просто на проїжджій частині

9.06.2020 - 13:21

У Києві на проспекті Леся Курбаса (район Борщагівка), ведеться будівництво торгового центру просто на проїжджій частині.

Про це повідомив в Facebook блогер Сергій Наумович.

Він уточнив, що будівництво ведеться неподалік від ТЦ Апрель. При цьому будівельники зайняли цілу смугу дороги, відгородивши місце будівництва парканом.

"У Києві торгові центри починають наступ на проїжджу частину. В цьому місці, наприклад, тепер будуть автомобільні затори, бо одна смуга з трьох відійде цьому чудовому будинку на кінцевій третього трамвая. Навіщо взагалі нам дороги? Забирайте їх під будівництво торгових центрів і житлових комплексів", – написав Наумович.

При цьому столична влада пообіцяли розібратися з кричущим випадком. "Тупо шок, з'ясовуємо", – додав радник мера Києва Максим Бахматов.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві жителі Борщагівки виступили проти будівництва на кінцевій станції швидкісного трамвая №3.

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