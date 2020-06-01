У КМДА розповіли, як проходить ремонт доріг у столичних дворах

У Києві ремонт доріг у дворах йде за планом: на сьогодні вже завершили оновлення 19 об'єктів, ще на 30 роботи тривають.

Про це повідомив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

"На Солом'янці на 2020 рік заплановано оновлення 91 прибудинкової території та міжквартальних проїздів. З тих об'єктів, які ми перевірили – на вулицях Михайла Донця та Героїв Севастополя – бачимо, що свої корективи в план-графік сьогодні вносять лише погодні умови. Однак уже в найближчі тижні ремонт тут буде завершено", – підкреслив Непоп.

Столичні двори активно ремонтують pixabay.com

Всього у столиці в цьому році оновлять 756 прибудинкових територій та міжквартальних проїздів. На 136 об'єктах роботи вже завершили. 163 об'єкти – на фінальній стадії. На інших дорожники ще працюють.

Як уточнили у КМДА, найбільше попрацювати доведеться у Дарницькому районі, де до ладу приведуть 108 дворів. На другому місці Дніпровський район. Тут дороги полагодять в 107 дворах. Від 72 до 98 прибудинкових територій і внутрішньоквартальних проїздів заплановано відремонтувати в кожному з інших районів Києва.