У КМДА пропонують спростити процедуру отримання містобудівних умов

14:59, 25.05.2020 344

Для того, щоб спростити процедуру отримання містобудівних умов і обмежень (МУО), Департамент містобудування та архітектури КМДА звернувся до Київської міської ради з проханням прийняти рішення, яке б дозволило заявникам вказувати замість кадастрового номера, обліковий код земельної ділянки, що знаходиться у міському земельному кадастрі. Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА та начальник управління адміністративних послуг КМДА Юрій Тацій у себе в Facebook.

За його словами, в результаті листування з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України отримав відповідь про можливість підготовки Київрадою відповідного проекту рішення.

"Ми не зупиняємося і продовжуємо шукати рішення. Саме тому наступним логічним питанням було, чи має можливість Київська міська рада прийняти рішення, яке б дозволило заявникам замість кадастрового номера вказувати обліковий код земельної ділянки, який міститься у міському земельному кадастрі. Це б значно спростило процедуру для малого бізнесу. Є позитивний момент – ми отримали від Міністерства позитивну відповідь про можливість підготовки Київрадою відповідного проекту рішення і це треба використовувати. Але, з іншого боку, Департамент містобудування та архітектури, як орган місцевого самоврядування зобов'язаний дотримуватися Конституції і законів України, якими все ж передбачено вказувати кадастровий номер", – зазначив Тацій.

КМДА хоче спростити процедуру отримання МУО Delo.ua

Він нагадав, що з 1 березня діє нова норма, яка зобов'язує при подачі заявок на отримання МУО вказувати кадастровий номер, однак деякі категорії об'єктів згідно із законом не зобов'язані оформляти земельну ділянку, тому такого номера не мають. "Звернувся до депутатів Київради з приводу нової норми, яка з 1 березня зобов'язує в заявках на отримання МУО вказувати кадастровий номер ділянки. Правильне трактування цієї норми вкрай важлива для киян. Більше місяця тому я почав офіційну переписку від імені Департаменту з Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України. В першу чергу, мене цікавили об'єкти, для яких відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" не обов'язково оформляти земельну ділянку, тому вони і не мають кадастрового номера", – написав Тацій.

Він також повідомив, що вже перший лист від Мінрегіонбуду пояснює, що, виявляється, деякі види будівництва, як реставрація або реконструкція приміщень (без зміни параметрів) або будівництво нових об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури можуть здійснюватися без документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку, де розташований об'єкт будівництва або реконструкції.

Як писали раніше НЕРУХОМІ, в КМДА, щоб уникнути помилок в процесі подачі заявок, пояснили нові правила отримання містобудівних умов.