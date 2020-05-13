У Києві заради церкви мормонів знищили сквер

16:29, 13.05.2020

У Києві на вулиці Глибочицькій відбувається вирубка скверу під будівництво церкви мормонів.

Як стало відомо, 7 квітня під час оголошеного державою карантину було вирубано гектар дерев у зеленій зоні на вулиці Глибочицькій, 5. Місцеві жителі 5 років вимагали та збирали підписи, щоб на цій ділянці був сквер.

У Києві знищили сквер kievvlast.com.ua

Народний депутат Верховної Ради Сергій Рахманін звернувся до столичного голови Віталія Кличка з проханням обґрунтувати вирубку скверу.

Нардеп зазначає, що оскільки офіційно забудовником є "Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні", то відновлювальна вартість за зрубані дерева сплачена не була, бо релігійні організації звільнені від цієї плати.

Рахманін також просить обґрунтувати правові підстави вирубки дерев і чагарників під час карантину а також роз'яснити, чому пріоритет у визначенні статусу ділянки зеленої зони на вул. Глибочицька, 5 було надано забудовникові, а не місцевим жителям. Також він просить поінформувати, чи розглядалася можливість надати забудовнику іншу ділянку для будівництва з метою збереження зелених зон у Києві.