УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Місто

У Києві заради церкви мормонів знищили сквер

13.05.2020 - 16:29

У Києві на вулиці Глибочицькій відбувається вирубка скверу під будівництво церкви мормонів.

Як стало відомо, 7 квітня під час оголошеного державою карантину було вирубано гектар дерев у зеленій зоні на вулиці Глибочицькій, 5. Місцеві жителі 5 років вимагали та збирали підписи, щоб на цій ділянці був сквер.

У Києві знищили сквер

kievvlast.com.ua

Народний депутат Верховної Ради Сергій Рахманін звернувся до столичного голови Віталія Кличка з проханням обґрунтувати вирубку скверу.

Нардеп зазначає, що оскільки офіційно забудовником є "Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні", то відновлювальна вартість за зрубані дерева сплачена не була, бо релігійні організації звільнені від цієї плати.

Рахманін також просить обґрунтувати правові підстави вирубки дерев і чагарників під час карантину а також роз'яснити, чому пріоритет у визначенні статусу ділянки зеленої зони на вул. Глибочицька, 5 було надано забудовникові, а не місцевим жителям. Також він просить поінформувати, чи розглядалася можливість надати забудовнику іншу ділянку для будівництва з метою збереження зелених зон у Києві.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Українські банки суттєво наростили видачу "теплих кредитів"

Українські банки суттєво наростили видачу "теплих кредитів"

За неповних два тижні травня "теплих кредитів" видали більше, ніж у квітні

14.05.2020 - 16:09
Європейська нерухомість зібрала рекордні інвестиції

Європейська нерухомість зібрала рекордні інвестиції

Статистика CBRE може не відображати реальної картини

14.05.2020 - 16:03
Прокуратура хоче забрати у забудовника ділянку в Києві, вартістю 42 млн

Прокуратура хоче забрати у забудовника ділянку в Києві, вартістю 42 млн

Земельна ділянка знаходиться у Деснянському районі

14.05.2020 - 15:04
Приклад сервісу класу еліт: у Майамі жителям комплексу зробили безкоштовний тест на COVID

Приклад сервісу класу еліт: у Майамі жителям комплексу зробили безкоштовний тест на COVID

Елітний комплекс The Continuum складається з 522 квартир

14.05.2020 - 14:14
На десятий поверх дадуть газ: хто і навіщо змінив будівельні норми

На десятий поверх дадуть газ: хто і навіщо змінив будівельні норми

Газове обладнання вже можна буде підключати у висотках з 1 червня

14.05.2020 - 13:55