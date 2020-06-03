У Києві захистили площу Мистецтв від забудови

14:07, 3.06.2020 193

Комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування на сьогоднішньому засіданні підтримала необхідні проекти рішень для створення скверу на площі Мистецтв у Подільському районі Києва.

Про це написала депутат Ольга Балицька у себе в Facebook.

"Велика перемога стосується скверу на Воздвиженці – земельна комісія підтримала всі проєкти рішень, які необхідні для його створення. Тепер вони повинні бути розглянуті управлінням правового забезпечення Київради і проголосовані на пленарному засіданні", – повідомила вона.

За її словами, ці проєкти рішень не тільки захищають від забудови площу Мистецтв – єдину зелену зону на Воздвиженці, а й забезпечують створення скверу на сусідній ділянці, яка вже багато років використовується виключно як звалище.

Воздвиженка
wikipedia.org

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській, 29, недалеко від місця, де раніше знаходився Сінний ринок, планують реконструювати сквер. При цьому проєкт реконструкції розробили самі жителі вулиці.

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