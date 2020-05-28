У Києві в аварійному стані знаходяться 101 міст

У Києві в передаварійному або аварійному стані знаходяться 101 міст і шляхопровід.

Про це заявляв заступник голови КМДА Олександр Густелєв.

За його словами, фахівці Київавтодормосту проводять роботи на шляхопроводах, які вимагають термінового ремонту і реконструкції. "Зараз в Києві 101 така споруда", - уточнив Густелєв.

Україна втрачає показники у світовому рейтингу проблем на автодорогах. Згідно з даними "Traffic Index 2019", Київ займає 12 позицію з проблем з пересуванням автотранспорту серед мегаполісів планети.

У КМДА уточнюють, що за останні п'ять років відремонтували 74 мости, 14 з яких капітально. Особливу увагу приділяють конструкцій споруд, змінюють асфальтове покриття, оновлюють монолітну плиту, гідроізоляцію, опори освітлення, бар'єрну огорожу.

У КМДА розповіли про аварійні мости kyivcity.gov.ua

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у Києві в Оболонському районі терміново проводяться ремонтні роботи на Новокостянтинівському шляхопроводі, який обвалився. Частина металевої огорожі довжиною у кілька метрів упала на газон, проїжджу частину і на зупинку громадського транспорту.