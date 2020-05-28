УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Місто

У Києві в аварійному стані знаходяться 101 міст

28.05.2020 - 15:02

У Києві в передаварійному або аварійному стані знаходяться 101 міст і шляхопровід.

Про це заявляв заступник голови КМДА Олександр Густелєв.

За його словами, фахівці Київавтодормосту проводять роботи на шляхопроводах, які вимагають термінового ремонту і реконструкції. "Зараз в Києві 101 така споруда", - уточнив Густелєв.

Україна втрачає показники у світовому рейтингу проблем на автодорогах. Згідно з даними "Traffic Index 2019", Київ займає 12 позицію з проблем з пересуванням автотранспорту серед мегаполісів планети.

У КМДА уточнюють, що за останні п'ять років відремонтували 74 мости, 14 з яких капітально. Особливу увагу приділяють конструкцій споруд, змінюють асфальтове покриття, оновлюють монолітну плиту, гідроізоляцію, опори освітлення, бар'єрну огорожу.

У КМДА розповіли про аварійні мости

kyivcity.gov.ua

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у Києві в Оболонському районі терміново проводяться ремонтні роботи на Новокостянтинівському шляхопроводі, який обвалився. Частина металевої огорожі довжиною у кілька метрів упала на газон, проїжджу частину і на зупинку громадського транспорту.

Коментарі

628
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

A136 Highlight House: 33 поверхи в тумані

A136 Highlight House: 33 поверхи в тумані

28.05.2020 - 14:50
Кабмін запускає нову будівельну інспекцію

Кабмін запускає нову будівельну інспекцію

Уряд продовжує заходи з ліквідації ДАБІ

28.05.2020 - 14:16
Справа недобудов Укрбуду зрушиться з мертвої точки: в Міноборони знайшли рішення

Справа недобудов Укрбуду зрушиться з мертвої точки: в Міноборони знайшли рішення

Але договори будуть укладені на колишніх умовах

28.05.2020 - 13:40
У Києві 2600 будинків отримали гарячу воду

У Києві 2600 будинків отримали гарячу воду

На гідравлічну міцність відчували мережі зони теплопостачання ТЕЦ-6

28.05.2020 - 11:55
В Одесі протестували проти захоплення пляжу. Фото

В Одесі протестували проти захоплення пляжу. Фото

Одеська міськрада має дати правову оцінку

27.05.2020 - 19:22