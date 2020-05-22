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У Києві створять унікальну базу культурної спадщини

22.05.2020 - 18:32

У Києві створюють інформаційну базу об'єктів культурної спадщини міста, в яку вже внесено понад 2500 пам'яток. Аналогів такої бази немає у жодному з міст України.

Про це заявив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк, передає прес-служба КМДА.

"Департаментом спільно з Київським науково-методичним центром триває робота по наповненню архівної документації бази пам'яток. Завершене опрацювання та оцифровка інформації про споруди Подільського, Оболонського, Деснянського, Дніпровського, Дарницького та Печерського районів, розпочато роботу з перевірки інформації про об'єкти Шевченківського району. Зараз на стадії оцифровки 67 вулиць", – підкреслив Никоряк.

Пам'ятки Києва

pixabay.com

Остаточне завершення роботи з відображення інформації фахівцями буде закінчено до кінця травня. Скористатися базою пам'яток може кожен бажаючий.

"Після завершення усіх робіт, після оцифровки документації, база міститиме великий обсяг інформації, в тому числі: місцезнаходження об'єкта, охоронний номер, категорію, статус об'єкта, пам'ятку історії, ландшафту, містобудування, архітектури, технічний стан, форму власності, інформацію про власника, судові справи тощо. Кожен без зусиль зможе перевірити будь-який пам'ятник культурної спадщини, що знаходиться на території столиці", – розповів чиновник КМДА.

Аналогів такої інформаційної бази пам'ятників немає в жодному з міст в Україні. До того ж, інформаційна база пам'ятників має значно ширшу інформаційну складову, ніж Державний реєстр нерухомих пам'яток України, який веде Міністерство культури.

У КМДА нагадали, що зараз у Києві близько 3500 об'єктів охорони культурної спадщини: 2374 – пам'ятки місцевого та національного значення, 1209 – нововиявлені об'єкти культурної спадщини.

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