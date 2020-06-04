У Києві створять парк навколо озера на місці будівельного котловану

18:23, 4.06.2020 845 1

У центрі Києва хочуть побудувати парк навколо озера на місці будівельного котловану. Столичні депутати підтримали петицію.

Питання розглядали на засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

"Парк буде перебувати на вулиці Антоновича 52-54 – на місці колишнього трамвайного депо. Ця ділянка вже пустує багато років. Спроба її забудови закінчилася невдало", – повідомила авторка петиції Галина Ястребова.

На місці виритого котловану утворилося озеро у вигляді кота. Власник цієї ділянки – французька компанія SCC REAL Estate. Депутати вирішили звернутися до столичного мера Віталія Кличка з пропозицією викупити ділянку у французів.

Парк буде перебувати на вулиці Антоновича 52-54 Google Maps

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській, 29, недалеко від місця, де раніше знаходився Сінний ринок, планують реконструювати сквер. При цьому проєкт реконструкції розробили самі жителі вулиці.