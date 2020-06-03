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У Києві розпочався масштабний ремонт на вулиці Прорізній

3.06.2020 - 14:06

У Києві буде перекрито рух по вулиці Прорізній, яка знаходиться у центрі столиці, через масштабний ремонт.

Про це повідомили у прес-службі Київавтодору.

Зараз шляховики працюють на ділянці між будинками №10 і №14 (квартал між вулицями Паторжинського і Пушкінської/Грінченка).

Згідно з наміченими планами, роботи планується завершити до 16 червня. Комунальна корпорація просить вибачення за незручності.

Також комунальники розмістили план об'їзду ділянки.

Схема проїзду

facebook.com/kievavtodor

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві влада міста капітально оновила дві центральні вулиці – Покровську і Золотоворітську. Тут поміняли дорожнє покриття, тротуари, встановили дощові каналізації і нове освітлення.

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