У Києві розпочався масштабний ремонт на вулиці Прорізній

У Києві буде перекрито рух по вулиці Прорізній, яка знаходиться у центрі столиці, через масштабний ремонт.

Про це повідомили у прес-службі Київавтодору.

Зараз шляховики працюють на ділянці між будинками №10 і №14 (квартал між вулицями Паторжинського і Пушкінської/Грінченка).

Згідно з наміченими планами, роботи планується завершити до 16 червня. Комунальна корпорація просить вибачення за незручності.

Також комунальники розмістили план об'їзду ділянки.

Схема проїзду facebook.com/kievavtodor

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві влада міста капітально оновила дві центральні вулиці – Покровську і Золотоворітську. Тут поміняли дорожнє покриття, тротуари, встановили дощові каналізації і нове освітлення.