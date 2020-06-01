У Києві реконструюють сквер біля Сінного ринку: проект розробили місцеві жителі

14:44, 1.06.2020 267

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській, 29, недалеко від місця, де раніше знаходився Сінний ринок, планують реконструювати сквер. При цьому проєект реконструкції розробили самі жителі вулиці.

Про це повідомила депутат Київради Ольга Балицька у себе в Facebook.

Запропонований жителями проєкт передбачає висадку нових дерев і рослин, установку нових гойдалок, спортивного тренажера, пісочниць та вбудованих батутів. При цьому, розроблений громадою проєкт дозволить заощадити гроші міського бюджету.

"Проєкт, який пропонує суспільство, передбачає озеленення території, установку нових гойдалок, спортивного тренажера, пісочниць та вбудованих батутів. Звичайно, його повинні перевірити і підтримати профільний департамент і районна адміністрація, але це просто фантастична платформа для початку діалогу", – написала Балицька.

За її словами, вже зроблені перші кроки, розіслані звернення в усі необхідні інстанції. Вона також пообіцяла інформувати громадськість щодо всіх змін з цього питання.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві на вулиці Глибочицькій відбувається вирубка скверу під будівництво церкви мормонів.

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