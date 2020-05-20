У Києві продовжують відключати гарячу воду: список районів

Київтеплоенерго розпочинає другий етап гідровипробувань тепломереж, в результаті чого в низці районів столиці не буде гарячої води до початку червня.

Про це повідомили у прес-службі організації.

Так, на другому етапі будуть випробовувати на міцність мережі на Солом'янці, Шулявці, Теремках, Осокорках і центрі Києва. Гаряче водопостачання близько 10% житлових будинків призупинять до 5 червня.

У Київі зникне горяча вода kiev24.ua

Більш детальна інформація про терміни проведення гідравлічних випробувань в Києві розміщується на будинкових дошках оголошень. Крім цього, клієнти можуть отримати її у Центральній диспетчерській з питань житлово-комунального господарства за телефоном 15-57 (зі стаціонарного телефону) або (044) 500-1557 (з мобільного).

Станом на 18 травня Київтеплоенерго виявило 105 пошкоджень, з них на 54-х дільницях вже завершені ремонтні роботи.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, після ослаблення обмежувальних заходів у столиці 12 травня випробування почалися у малих котеленях і ТЕЦ-6, які обслуговують Троєщину, Лісовий масив, Воскресенку, Оболонь, Мінський масив, Виноградар і Відрадний. Завершення першої черги випробувань очікується 25 травня.