У Києві побудують незвичайну енергонезалежну школу

У Києві побудують незвичайну школу, в якій опалення і гарячу воду будуть забезпечувати грунтові теплові насоси.

Про це у четвер, 7 травня, повідомляє офіційний портал Києва.

Незалежна школа в Києві kyivcity.gov.ua

Так, школа знаходиться за адресою проспект Відрадний 36-В, тут вже виконано 70% робіт. Зокрема, стартували оздоблювальні роботи з укладання плитки та фарбування фасаду. Паралельно будівельники займаються зовнішніми інженерними мережами, а саме: каналізацією і зливоприймальною системою. Крім того, тривають роботи з облаштування ґрунтових теплових насосів, які будуть опалювати і гріти воду за рахунок тепла землі.

Незалежна школа в Києві kyivcity.gov.ua

"Це буде школа нового покоління з сучасним обладнанням, плануванням навчальних класів та енергозберігаючими технологіями. Тут передбачені гардеробні, просторі спортивні та хореографічні зали, медичні приміщення, читальня. Особлива увага приділяється питанням безпеки та зручності пересування відвідувачів", – зазначила виконуюча обов'язки голови Солом'янської райдержадміністрації Олена Горпинченко.

Незалежна школа в Києві kyivcity.gov.ua

Також школу обладнають системами пожежної сигналізації та відеоспостереженням, а для зручності відвідувачів і учнів – ліфтами і пандусами.