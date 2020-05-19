У Києві обвалився шляхопровід: дивом обійшлося без жертв. Фото

18:22, 19.05.2020

У Києві в Оболонському районі терміново проводяться ремонтні роботи на Новокостянтинівському шляхопроводі, який обвалився.

Так, фахівці дорожньо-експлуатаційного управління Оболонського району проводять протиаварійні роботи, зокрема, посилюють кріплення перил. Частини тих, що знаходяться в аварійному стані, демонтують. На їх місці розмістять тимчасову огорожу.

Ремонт шляхопроводу на Оболоні
kyivcity.gov.ua

Вздовж шляхопроводу частково обмежено рух крайньою лівою смугою.

Частину огорожі, що відірвалася від кріплення, вже прибрали.

У середу, 13 травня, на вулиці Новокостянтинівській обвалилася частина пішохідного огородження від шляхопроводу в бік Оболоні. На щастя, ніхто не постраждав.

Ремонт шляхопроводу на Оболоні
kyivcity.gov.ua

Частина металевої огорожі довжиною у кілька метрів впала на газон, проїжджу частину і на зупинку громадського транспорту. Чому обвалилася конструкція у "Київавтодорі" з'ясовують.

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