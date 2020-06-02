У Києві облагородили дві центральні вулиці. Відео

У Києві влада міста капітально оновила дві центральні вулиці – Покровську і Золотоворітську. Тут поміняли дорожнє покриття, тротуари, встановили дощові каналізації і нове освітлення.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, на вулиці Покровській, яку в останнє ремонтували понад 30 років тому, повністю замінили бетонну основу дороги і замість асфальту поклали масивну бруківку. За словами Віталія Кличка, таким чином вулиці повернули її історичний вигляд. Покровська – одна з найстаріших вулиць Києва. Крім нової дороги, на цій вулиці облаштували нові тротуари, оновили зливову каналізацію і встановили сучасне освітлення.

Оновлений центр Києва Скріншот

Оновлення відбулися і на іншій центральній вулиці столиці – Золотоворітській. Там відремонтували тротуари з урахуванням потреб людей з вадами зору. Облаштували нове дорожнє покриття, велодоріжку. Упорядкували зону для паркування авто і передбачили місця для автомобілів людей з інвалідністю. Встановили LED-освітлення.

Також завершилися роботи з капремонту ще на одній з центральних вулиць – Пушкінській. Тут вперше у Києві встановлено спеціальні велосвітлофори і створені зони очікування велосипедистами сигналу світлофора.

Раніше НЕРУХОМІ повідомляли, що в Києві буде встановлений новий фонтан зі скульптурою покровителя міста Архістратига Михаїла. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, фонтан планують встановити вже в цьому році.