У Києві на Троєщині замість ринку буде зелена зона

У Деснянському районі Києва розчистили територію ринку по вулиці Електротехнічній з метою облаштування там зеленої зони.
Про це розповів в.о. глави Деснянського району Сергій Снопков.
За його словами, раніше тут постійно порушували правила дорожнього руху, торгували у невстановлених місцях з вантажних автомашин на проїжджій частині вулиці, після чого залишалися купи сміття. Зараз територію ринку по вулиці Електротехнічній привели до ладу.
"Вперше за багато років навели лад. Так, евакуйовані автомобілі, припарковані з порушенням правил дорожнього руху, демонтовані МАФи, які не мали дозвільної документації, припинено стихійну торгівлю, яка виникала просто на проїжджій частині з автомобілів. Почали роботи з приведення до належного вигляду території, розчищення землі у зеленій зоні, де будуть відновлені зелені насадження, знищені під час сезонних ярмарків по вул. Електротехнічній", – повідомив Снопков.
Як повідомляли НЕРУХОМІ, проект Генерального плану Києва передбачає збільшення кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже вдвічі.