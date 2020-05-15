У Києві на Троєщині замість ринку буде зелена зона

12:48, 15.05.2020

У Деснянському районі Києва розчистили територію ринку по вулиці Електротехнічній з метою облаштування там зеленої зони.

Про це розповів в.о. глави Деснянського району Сергій Снопков.

За його словами, раніше тут постійно порушували правила дорожнього руху, торгували у невстановлених місцях з вантажних автомашин на проїжджій частині вулиці, після чого залишалися купи сміття. Зараз територію ринку по вулиці Електротехнічній привели до ладу.

Ринок був джерелом сміття kiev.informator.ua

"Вперше за багато років навели лад. Так, евакуйовані автомобілі, припарковані з порушенням правил дорожнього руху, демонтовані МАФи, які не мали дозвільної документації, припинено стихійну торгівлю, яка виникала просто на проїжджій частині з автомобілів. Почали роботи з приведення до належного вигляду території, розчищення землі у зеленій зоні, де будуть відновлені зелені насадження, знищені під час сезонних ярмарків по вул. Електротехнічній", – повідомив Снопков.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, проект Генерального плану Києва передбачає збільшення кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже вдвічі.