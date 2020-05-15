У Києві на Троєщині замість ринку буде зелена зона

12:48, 15.05.2020

У Деснянському районі Києва розчистили територію ринку по вулиці Електротехнічній з метою облаштування там зеленої зони.

Про це розповів в.о. глави Деснянського району Сергій Снопков.

За його словами, раніше тут постійно порушували правила дорожнього руху, торгували у невстановлених місцях з вантажних автомашин на проїжджій частині вулиці, після чого залишалися купи сміття. Зараз територію ринку по вулиці Електротехнічній привели до ладу.

Ринок був джерелом сміття
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"Вперше за багато років навели лад. Так, евакуйовані автомобілі, припарковані з порушенням правил дорожнього руху, демонтовані МАФи, які не мали дозвільної документації, припинено стихійну торгівлю, яка виникала просто на проїжджій частині з автомобілів. Почали роботи з приведення до належного вигляду території, розчищення землі у зеленій зоні, де будуть відновлені зелені насадження, знищені під час сезонних ярмарків по вул. Електротехнічній", – повідомив Снопков.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, проект Генерального плану Києва передбачає збільшення кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже вдвічі.

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