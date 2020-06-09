У Києві на ремонт бюветів витратять майже 3,5 млн гривень

17:04, 9.06.2020 919 1

До кінця осені 2020 року на замовлення КП "Київводфонд" у Києві капітально відремонтують 16 бюветних комплексів.

Про це стало відомо з оголошень електронної системи державних закупівель ProZorro.

У Києві відремонтують бювети flickr.com

Це ті об'єкти, договори на які вже підписані. Роботи обійдуться у 3,43 млн гривень.

Крім того, 20,1 млн гривень планують витратити на будівництво нових бюветних комплексів та артезіанських свердловин.

Які бювети відремонтують, адреси: