У Києві на ремонт бюветів витратять майже 3,5 млн гривень

17:04, 9.06.2020 919 1

До кінця осені 2020 року на замовлення КП "Київводфонд" у Києві капітально відремонтують 16 бюветних комплексів.

Про це стало відомо з оголошень електронної системи державних закупівель ProZorro.

У Києві відремонтують бювети
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Це ті об'єкти, договори на які вже підписані. Роботи обійдуться у 3,43 млн гривень.

Крім того, 20,1 млн гривень планують витратити на будівництво нових бюветних комплексів та артезіанських свердловин.

Які бювети відремонтують, адреси:

  1. на розі вулиць В'ячеслава Липинського і Михайла Коцюбинського;

  2. вулиця Краснодарська, 45;

  3. вулиця Верховинна, 8;

  4. вулиця Теремківська, 2-4;

  5. вулиця Архітектора Вербицького, 9;

  6. вулиця Алматинская, 109;

  7. проспект Володимира Маяковського, 54/9;

  8. вулиця Героїв Дніпра, 75;

  9. проспект Науки, 43;

  10. вулиця Митрополита Андрія Шептицького, 20;

  11. вулиця Олега Ольжича, 10-А;

  12. вулиця Лук'янівська, 13;

  13. вулиця Кирилівська, 99;

  14. вулиця Менделєєва, 12;

  15. вулиця Терещенківська (парк ім. Тараса Шевченка);

  16. на розі вулиць Ружинської і Мамасали Тешебаева.

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