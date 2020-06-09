У Києві на ремонт бюветів витратять майже 3,5 млн гривень

До кінця осені 2020 року на замовлення КП "Київводфонд" у Києві капітально відремонтують 16 бюветних комплексів.
Про це стало відомо з оголошень електронної системи державних закупівель ProZorro.
У Києві відремонтують бювети
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Це ті об'єкти, договори на які вже підписані. Роботи обійдуться у 3,43 млн гривень.
Крім того, 20,1 млн гривень планують витратити на будівництво нових бюветних комплексів та артезіанських свердловин.
Які бювети відремонтують, адреси:
на розі вулиць В'ячеслава Липинського і Михайла Коцюбинського;
вулиця Краснодарська, 45;
вулиця Верховинна, 8;
вулиця Теремківська, 2-4;
вулиця Архітектора Вербицького, 9;
вулиця Алматинская, 109;
проспект Володимира Маяковського, 54/9;
вулиця Героїв Дніпра, 75;
проспект Науки, 43;
вулиця Митрополита Андрія Шептицького, 20;
вулиця Олега Ольжича, 10-А;
вулиця Лук'янівська, 13;
вулиця Кирилівська, 99;
вулиця Менделєєва, 12;
вулиця Терещенківська (парк ім. Тараса Шевченка);
на розі вулиць Ружинської і Мамасали Тешебаева.