УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Місто

У Києві комунальники "дали бій" МАФам: демонтували 116 споруд

15.05.2020 - 17:09

Всього за 4 дня співробітниками комунального підприємства "Київблагоустрій" та деякими власниками у столиці було демонтовано 116 самовільно встановлених тимчасових споруд.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Департаменту міського благоустрою Київської міськдержадміністрації.

При цьому лідером за кількістю демонтованих тимчасових споруд став Голосіївський район, де було демонтовано 43 незаконно розміщених об'єкти.

Як випливає з опублікованої прес-службою Департаменту міського благоустрою КМДА інфографіки, минулого тижні комунальники демонтували 14 лавок-автопричепів, 7 автокав'ярень, 6 зупиночних комплексів, 32 намети для сезонної торгівлі, 7 павільйонів і 50 інших самовільно встановлених тимчасових споруд.

Влада Києва борються з МАФами

КМДА

Влада Києва борються з МАФами

КМДА

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Проєкт Генплану Києва: в столиці хочуть побудувати нові соціальні об'єкти

Проєкт Генплану Києва: в столиці хочуть побудувати нові соціальні об'єкти

Які об'єкти закладені в новому проекті Генплану Києва

15.05.2020 - 19:00
Середня площа житла за Києвом зменшилася майже у два рази

Середня площа житла за Києвом зменшилася майже у два рази

Класичні котеджі втрачають популярність

15.05.2020 - 18:20
Асоціація міст України попросила Кабмін розблокувати роботу ДАБІ

Асоціація міст України попросила Кабмін розблокувати роботу ДАБІ

Кличко вважає неприпустимим залишити сферу містобудування без контролю

15.05.2020 - 18:00
І так зійде: в Єгипті побудували магістраль у сантиметрах від висотки. Фото

І так зійде: в Єгипті побудували магістраль у сантиметрах від висотки. Фото

Чиновники запевняють, що за документами там будівель не повинно бути

15.05.2020 - 17:37
Нові правила отримання містобудівних умов: у КМДА дали роз'яснення

Нові правила отримання містобудівних умов: у КМДА дали роз'яснення

У КМДА розповіли про основні помилки

15.05.2020 - 17:19