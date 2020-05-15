У Києві комунальники "дали бій" МАФам: демонтували 116 споруд

Всього за 4 дня співробітниками комунального підприємства "Київблагоустрій" та деякими власниками у столиці було демонтовано 116 самовільно встановлених тимчасових споруд.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Департаменту міського благоустрою Київської міськдержадміністрації.

При цьому лідером за кількістю демонтованих тимчасових споруд став Голосіївський район, де було демонтовано 43 незаконно розміщених об'єкти.

Як випливає з опублікованої прес-службою Департаменту міського благоустрою КМДА інфографіки, минулого тижні комунальники демонтували 14 лавок-автопричепів, 7 автокав'ярень, 6 зупиночних комплексів, 32 намети для сезонної торгівлі, 7 павільйонів і 50 інших самовільно встановлених тимчасових споруд.

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