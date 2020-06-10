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У Києві будуть вирішувати питання "хрущовок" за принципом "ефекту доміно"

10.06.2020 - 14:11

Київська влада в рамках програми реновації буде переселяти мешканців із застарілого житла в нові будинки за принципом "ефекту доміно".

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський в ефірі каналу "Україна 24".

"Це питання не одного року, але йдеться про те, що повинно бути комплексним колегіальне рішення. Це не тільки бажання міста. Ми працюємо над тим, щоб створити умови інвесторам, які в майбутньому будуть проводити реновацію тих територій, які свій ресурс віджили. Без закону цього зробити не можна, але ми не очікуємо законодавства, ми плануємо майбутнє міста таким чином, що у будь-який момент, коли законодавство дозволить і зробить цей процес економічно доцільним, вигідним, цікавим для інвесторів – щоб місто було готовим", – зазначив чиновник.

Мондрієвський зауважив, що таку ініціативу, передбачену в Генеральному плані, підтримують самі мешканці старих будинків.

"Як приклад, є такий проєкт: до того, як знести першу п'ятиповерхівку, з якої треба буде відселити жителів, є так званий стартовий ділянку, на якому можна побудувати новий будинок. І ось в момент, коли будується перший новий будинок, він завершений, туди переїжджають мешканці п'ятиповерхівки або декількох. І коли вони переїхали в новий будинок, старі зносяться. Таким ефектом доміно йде забудова ", - підкреслив заступник мера.

У КМДА розповіли, що буде зі старими будинками

flickr.com

Він також сподівається, що до кінця року Генплан Києва на десятки років наперед буде затверджений.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, середній вік житлового будинку в Україні становить 46 років, при цьому кількість нових будинків не перевищує 3% від загального житлового фонду.

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