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У Києві 2600 будинків отримали гарячу воду

28.05.2020 - 11:55

У Києві відновили поставки гарячої води на Троєщині, Виноградарі, Воскресенці, Лісовому, Мінському масивах, Оболоні і Відрадному – близько 2,6 тис. багатоповерхівок.

Про це повідомили у прес-службі Київтеплоенерго.

"25 травня, через два тижні після початку першої черги гідравлічних випробувань тепломереж столиці, Київтеплоенерго згідно з графіком відновлює поставки гарячої води", – йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що що гаряче водопостачання повернули у 2,6 тис. багатоповерхових будинків – це приблизно 20% житлового фонду Києва.

Киянам почали давати гарячу воду

pixabay.com

У Київтеплоенерго підкреслили, що на гідравлічну міцність випробували мережі зони теплопостачання ТЕЦ-6, районних котелень "Виноградар", "Воскресенка", "Відрадний", станції теплопостачання №2, а також низки квартальних котелень. Під час випробувань виявлено близько 300 пошкоджень мереж, які на сьогодні усунуті для відновлення гарячого водопостачання.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, до 5 червня проходитиме друга черга випробувань тепломереж в зоні теплопостачання ТЕЦ-5 та СТ-1. Тимчасово гаряче водопостачання призупинено для житлових будинків Солом'янки, Шулявки, Теремків, Осокорків і центру Києва.

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