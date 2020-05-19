У Харкові запустили систему роздільного збору сміття

17:30, 19.05.2020

У Харкові почали встановлювати контейнери для роздільного збору сміття, що дозволить зменшити кількість відходів, які потраплятимуть на новий полігон.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Так, перший майданчик з контейнерами для роздільного збору сміття встановили на пр. Перемоги, 66-к. Найближчим часом такі контейнери з'являться і в інших мікрорайонах Олексіївки і Павлового Поля.

"Ми пропонуємо місцевим жителям сортувати сміття трьох видів – пластик, папір і скло. Контейнери влаштовані так, що відходи не вивалюються на землю, не розлітаються по навколишньої території, і з них не так просто щось витягнути. Тут контейнери стоять уже пару тижнів, і ми кілька разів вивозили їх зміст. Результати хороші: корисні відходи по пластику і ПЕТ-пляшках складають 60%, по папері і упаковці – 75%, по склу – 90%. Це все ми додатково вручну сортуємо і продаємо, а гроші направляються на ведення господарської діяльності підприємства", – розповів директор КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Юрій Суярко.

Програма роздільного збору сміття в Харкові city.kharkov.ua

Місцева влада також планує впровадити систему роздільного збору відходів по всьому місту і запустити на новому сміттєпереробному комплексі сортувальну лінію, яка в автоматичному режимі буде сортувати цінні відходи.

Як писали раніше НЕРУХОМІ, Україна відмовилася від сміттєпроводів, дотримуючись європейського тренду – у світі успішно впроваджують роздільний збір сміття, при цьому піклуються про гігієну і санітарні умови.