У Департаменті будівництва КМДА з'явилося нове керівництво

15:33, 12.05.2020

Обов'язки директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міськдержадміністрації буде виконувати Володимир Денисенко.

Про це стало відомо з розпорядження №263 від 4 травня 2020 року київського міського голови Віталія Кличка.

"Покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління житлового забезпечення Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Денисенка Володимира Миколайовича виконання обов'язків директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 4 травня до 31 липня 2020 року", – сказано у розпорядженні.

Департамент будівництва КМДА очолив новий чиновник
liga.net

Раніше посаду директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА займав Костянтин Федотов. 25 жовтня 2019 року Київський міська голова Віталій Кличко звільнив Костянтина Федотова. Рішення про звільнення було прийнято за результатами службового розслідування за фактом можливого порушення чиновником трудової дисципліни.

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