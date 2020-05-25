Центральні райони Києва пообіцяли озеленити протягом 20 років

Розробники проекту Генерального плану Києва передбачили додатковий розвиток озеленених територій загального користування для центральних густо забудованих житлових територій у Печерському, Подільському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці.

Про це повідомили у комунальній організації "Київгенплан".

Зокрема, проєктом позначено створення зелених насаджень загального користування на територіях схилів Дніпра, урочищ Кучмин Яр, Гончарі, Дігтярі, Кожум'яки і інших ярів і балок, а також – невеликих скверів біля входів у будинки громадського призначення та у житлових дворах.

Крім того, розробники запропонували сформувати загальноміську ландшафтно-рекреаційну зону на Дніпровських островах із забезпеченням пішохідної досяжності, а також річковим пасажирським транспортом, розвиток якого також передбачено проєктом Генплану.

Київ озеленять pixabay.com

Припускають, що перший етап озеленення столиці триватиме близько двох десятків років. На приріст озеленених територій загального користування в столиці без урахування буферних парків складе 662 га, з яких 557 га – парки, 68,2 га – сквери, 36,7 га – бульвари і проспекти.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві тривають роботи з капітального ремонту фітнес-парку "Лебедине" в Дарницькому районі. Згідно з планами, парк планують відкрити у серпні цього року.