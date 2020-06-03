Суд заборонив будівництво на території музею в Пирогово

Господарський суд Києва заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в районі Національного музею народної архітектури та побуту України.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
"Господарський суд міста Києва за заявою столичної прокуратури заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляли раніше НЕРУХОМІ, прокуратура міста Києва пред'явила позов про скасування права оренди приватного товариства на комунальну земельну ділянку площею 16 га вартістю 274 млн гривень, яка знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогово).
Водночас зазначене товариство, отримавши містобудівні умови і обмеження для житлової забудови цієї земельної ділянки, початоло підготовчі роботи.
У свою чергу, постановою господарського суду за заявою прокуратури міста Києва винесено рішення про заборону проведення будь-яких будівельних робіт на спірній земельній ділянці.
Розгляд позову прокуратури щодо цієї ділянки триває.