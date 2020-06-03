Суд заборонив будівництво на території музею в Пирогово

16:51, 3.06.2020 604

Господарський суд Києва заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в районі Національного музею народної архітектури та побуту України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"Господарський суд міста Києва за заявою столичної прокуратури заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли про незаконне будівництво на території Пирогово flickr.com

Як повідомляли раніше НЕРУХОМІ, прокуратура міста Києва пред'явила позов про скасування права оренди приватного товариства на комунальну земельну ділянку площею 16 га вартістю 274 млн гривень, яка знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогово).

Водночас зазначене товариство, отримавши містобудівні умови і обмеження для житлової забудови цієї земельної ділянки, початоло підготовчі роботи.

У свою чергу, постановою господарського суду за заявою прокуратури міста Києва винесено рішення про заборону проведення будь-яких будівельних робіт на спірній земельній ділянці.

Розгляд позову прокуратури щодо цієї ділянки триває.