Столичну Борщагівку почистили від рекламних білбордів і сітілайтів

15:02, 20.05.2020

У Києві в рамках боротьби з незаконними конструкціями комунальники прибрали рекламні вивіски та білборди на Борщагівці.

Про це написав у себе в Facebook начальник управління з питань реклами Олександр Смирнов.

"На цей раз комунальники попрацювали на вулиці Борщагівській, яка тягнеться від Повітрофлотського проспекту до вулиці Гарматної. Її довжина становить 3,6 кілометрів і уздовж неї було розміщено дуже багато білбордів і сітілайтів", - підкреслив чиновник.

За його словами, раніше рекламних конструкцій налічувалося 88 штук, загальна площа становила 3288 квадратів. Тепер же, після "генерального прибирання" можна знайти лише три білборда і 25 скролів. Їх загальна площа становить 449 квадратів, що в сім разів менше минулих показників. На досягнутому міська влада зупинятися не збираються і планують і далі чистити місто від непотрібних рекламних конструкцій.