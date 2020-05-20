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Столичну Борщагівку почистили від рекламних білбордів і сітілайтів

20.05.2020 - 15:02

У Києві в рамках боротьби з незаконними конструкціями комунальники прибрали рекламні вивіски та білборди на Борщагівці.

Про це написав у себе в Facebook начальник управління з питань реклами Олександр Смирнов.

"На цей раз комунальники попрацювали на вулиці Борщагівській, яка тягнеться від Повітрофлотського проспекту до вулиці Гарматної. Її довжина становить 3,6 кілометрів і уздовж неї було розміщено дуже багато білбордів і сітілайтів", - підкреслив чиновник.

За його словами, раніше рекламних конструкцій налічувалося 88 штук, загальна площа становила 3288 квадратів. Тепер же, після "генерального прибирання" можна знайти лише три білборда і 25 скролів. Їх загальна площа становить 449 квадратів, що в сім разів менше минулих показників. На досягнутому міська влада зупинятися не збираються і планують і далі чистити місто від непотрібних рекламних конструкцій.

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