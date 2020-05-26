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Столична влада оцифрували тисячі будівельних паспортів, виданих за 10 років

26.05.2020 - 17:59

Київська міська влада оцифрувати тисячі будівельних паспортів і містобудівних умов і обмежень, виданих за 10 років, що дасть жителям столиці можливість самостійно перевіряти дані.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення Юрій Тацій.

"Управління адміністративних послуг Департаменту містобудування та архітектури КМДА провело глобальну інвентаризацію документів, виданих за майже 10 років. Уже перевели в електронний вигляд більшу частину будівельних паспортів і містобудівних умов і обмежень. В електронному вигляді будуть доступні в загальному 2068 будівельних паспортів (і ще 2193 листа щодо будівельних паспортів) і 3017 містобудівних умов і обмежень (плюс 4792 листа)", – зазначив він.

За його словами, після модернізації сайту містобудівного кадастру оцифровані документи будуть завантажені у відкритий доступ.

"Зараз, через обмежений функціоналу старого сайту, ми можемо опублікувати лише "контури": номер документа, назву об'єкта та інші загальні дані", – додав Тацій.

Він підкреслює, що це тільки перший етап. "Уже доручив продовжити інвентаризацію і перевести в електронний вигляд АПЗ (архітектурно-планувальне завдання) і проектні документи, видані з 2002 року", - підсумував Тацій.

Він додав, що це важливо тому що, по-перше, оцифровка документів полегшить і прискорить роботу працівникам Департаменту. Також документи в електронному вигляді будуть доступні для киян, що дозволить самостійно перевіряти дані. Крім того, вся інформація повинна бути максимально відкритою і доступною.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у КМДА пропонують спростити процедуру отримання містобудівних умов. Для цього надійшло звернення до Київської міської ради з проханням прийняти рішення, яке б дозволило заявникам вказувати замість кадастрового номера, обліковий код земельної ділянки, що знаходиться у міському земельному кадастрі.

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