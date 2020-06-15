Скандальне будівництво ТРЦ у Києві: забудовник прибере опору з проїжджої частини

13:55, 15.06.2020 232

Київська міська влада змусили забудовника прибрати частину ТРЦ на проспекті Леся Курбаса, яка була незаконно зведена на проїжджій частині

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко на прес-конференції.

"Як тільки з'явилася інформація, місто відразу направило на будівництво комісію з перевіркою. Працівники ДЕУ Святошинського району виявили порушення кордонів будівництва. Тому керівництво комунальної корпорації "Київавтодор" звернулося до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, прокуратури столиці і поліції з метою відреагувати на правопорушення", – повідомив Кличко.

За підсумками перевірки було встановлено, що в результаті дій забудовника пошкоджена проїжджа частина, бо на дорожнє покриття була встановлена монолітна залізобетонна опора.

Забудовник почав будівництво на проїжджій частині facebook.com/sergonaumovich

"Замовник будівництва не отримував і не міг отримати узгодження будувати на дорозі! До того ж, фахівців "Київавтодору" спочатку не допустили на об'єкт для огляду і оцінки завданих місту збитків. І забудовник спочатку відмовлявся прибрати конструкцію. Але після деяких аргументів щодо можливих "перспектив" місто змусило забудовника погодитися і прибрати твір будівельного "креативу" з дороги. За свій рахунок. Забудовник почав роботи з демонтажу конструкції з проїжджої частини. І також відновить там дорогу", – підкреслив Кличко.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у Києві на проспекті Леся Курбаса (район Борщагівка), ведеться будівництво торгового центру прямо на проїжджій частині. Будівництво ведеться неподалік від ТЦ Апрель. При цьому будівельники зайняли цілу смугу дороги, відгородивши місце будівництва парканом.