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Скандальна забудова біля музею Пирогово: землю хочуть повернути державі

11.05.2020 - 13:41

Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом першого заступника прокурора міста Києва про скасування рішення про державну реєстрацію прав та запису про право на спірну земельну ділянку, біля відомого музею Пирогово.

У 2018 році приватне товариство незаконно зареєструвало за собою право користування з метою забудови 16 га землі вартістю 274 млн грн у зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України. Однак, договір оренди з ним на земельну ділянку по вул. Академіка Заболотного в Голосіївському районі було розірвано ще у 2007 році.

Незважаючи на те, що земельна ділянка відноситься до комунальної власності і рішення про її відчуження Київська міська рада не приймала, прокуратура звернулася з позовом, який зараз знаходиться на розгляді у суді.

Музей в Піровгов

inform-ua

Ще в минулому році жителі Києва виявили, що на одній із земельних ділянок у Пирогово йдуть підготовки до будівництва – тут з'явилися бурильні установки для геологорозвідувальних робіт, які зазвичай передують будівельним роботам. Також на зазначеному місці здійснюється цілодобова охорона земельної ділянки. Охоронці перешкоджали зйомкам і проганяли громадських активістів. Як з'ясувалося, у вересні 2017 року суд скасував охоронний статус земділянки як охоронної зони Національного музею народної архітектури та побуту України та відніс його до земель житлової забудови.

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