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СБУ припинила незаконні махінації із землею майже на мільярд гривень

20.05.2020 - 14:29

У Києві з територіальної власності незаконно вивели 24 земельні ділянки загальною площею близько 400 га, вартість яких перевищує 800 млн грн.

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Як зазначається, CБУ задокументувала ще на стадії виведення земельних ділянок із комунальної власності і припинила цей злочин. За фактом було розпочато кримінальне провадження.

СБУ зайнялася махінаціями із земельними ділянками

Zik.ua

"Оперативники і слідчі СБУ встановили, що група зловмисників через низку незаконних операцій планувала вивести з власності столичної громади 24 земельних ділянки. Вони намагалися узаконити угоду через перепродаж землі "третім" особам. Ділянки розташовані в Оболонському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва", - сказано у повідомленні прес-служби.

За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд Києва заарештував ці земельні ділянки, орієнтовна вартість яких – близько 800 млн гривень. Таким чином, заблокована можлива перереєстрація або перепродаж зловмисниками комунальної землі. Наразі тривають процесуальні заходи при провадженні досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного заволодіння суб'єктами господарювання, за сприяння окремих посадових осіб органів державної влади.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, київська прокуратура за допомогою суду спробує забрати у приватної компанії орендовану земельну ділянку вартістю понад 42 млн. грн.

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